Филькин Василий Семенович
мужской, родился 1904
умер 18.09.1937
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецФилькин СемёнНеизвестно г.р.
Дети
Петр Отец Васильевич Филькин21.04.1936 г.р.
Канавцова (Филькина) Мария ВасильевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Филькин Семён
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канавцова (Филькина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Филькина (Кавкаева Выд.Св-Во 3.03.1965) Прасковья Бабушка Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учаева (Филькин) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Филькина (Кавкаева Выд.Св-Во 3.03.1965) Прасковья Бабушка Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.04.1936
Сын: Петр Отец Васильевич Филькин
Мать ребёнка: Филькина (Кавкаева Выд.Св-Во 3.03.1965) Прасковья Бабушка Тимофеевна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.09.1937