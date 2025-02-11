Филькин Василий Семенович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Филькин Василий Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1904

умер 18.09.1937

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Филькин СемёнНеизвестно г.р.
Дети
Петр Отец Васильевич Филькин21.04.1936 г.р.
Канавцова (Филькина) Мария ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Филькин Семён

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канавцова (Филькина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Филькина (Кавкаева Выд.Св-Во 3.03.1965) Прасковья Бабушка Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учаева (Филькин) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Филькина (Кавкаева Выд.Св-Во 3.03.1965) Прасковья Бабушка Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.04.1936

Сын: Петр Отец Васильевич Филькин

Мать ребёнка: Филькина (Кавкаева Выд.Св-Во 3.03.1965) Прасковья Бабушка Тимофеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
18.09.1937

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