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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Филькин Василий Семенович
Отец ребёнка: Филькин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: софья
Отец ребёнка: Филькин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: татьяна
Отец ребёнка: Филькин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: агафья
Отец ребёнка: Филькин Семён
Смерть
Неизвестно