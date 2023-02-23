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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Филькин Василий Семенович

Отец ребёнка: Филькин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: софья

Отец ребёнка: Филькин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: татьяна

Отец ребёнка: Филькин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: агафья

Отец ребёнка: Филькин Семён

Смерть
Неизвестно
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