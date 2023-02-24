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Петр Филькин

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Место рождения

Губашево

Дата рождения

21.04.1936

Дата смерти

18.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1936

Отец: Филькин Василий Семенович

Мать: Филькина Прасковья Тимофеевна

Губашево
Рождение ребёнка
23.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филькина Анна Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филькина Анна Ивановна

с.Губашево
Рождение ребёнка
14.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филькина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филькина Анна Ивановна

Смерть
18.09.1989
ГУБАШЕВО
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