Филькина (Гордеева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1946
Дата смерти10.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946
Рождение ребёнка
23.05.1966
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1968
с.Губашево
Рождение ребёнка
14.12.1971
Рождение ребёнка
27.04.1977
Смерть
10.02.2021