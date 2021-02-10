Филькина (Гордеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филькина (Гордеева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1946

Дата смерти

10.02.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946

Отец: Гордеев Иван Васильевич

Мать: Гордеева Александра Даниловна

Рождение ребёнка
23.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр Филькин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр Филькин

с.Губашево
Рождение ребёнка
14.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр Филькин

Рождение ребёнка
27.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр Филькин

Смерть
10.02.2021
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