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Гордеев Иван Васильевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

13.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911

Отец: Гордеев Василий Иванович

Мать: Ефимия Мефодиевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1936

Дочь: Камаева валентина ивановна

Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна

НИКИТИНО
Рождение ребёнка
27.05.1946

Дочь: Филькина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев владимир иванович

Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна

Смерть
13.05.1983
село Барановка, Россия
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