Гордеев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1911
Дата смерти13.05.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911
Отец: Гордеев Василий Иванович
Мать: Ефимия Мефодиевна
Рождение ребёнка
25.10.1936
Дочь: Камаева валентина ивановна
Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна
НИКИТИНО
Рождение ребёнка
27.05.1946
Дочь: Филькина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев владимир иванович
Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Александра Даниловна
Смерть
13.05.1983
село Барановка, Россия