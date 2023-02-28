Ефимия Мефодиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салмин Мефодий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1895
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1898
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1901
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1904
Сын: Гордеев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1908
Дочь: Евлампия Васильевна
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1911
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1916
Сын: Гордеев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно