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Ефимия Мефодиевна

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салмин Мефодий

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1895

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1898

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1901

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1904

Сын: Гордеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1908

Дочь: Евлампия Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Гордеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1916

Сын: Гордеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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