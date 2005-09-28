камаева (Гордеева) валентина ивановна
Место рожденияНИКИТИНО
Дата рождения25.10.1936
Дата смерти28.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1936
НИКИТИНО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: иван
Отец ребёнка: Камаев виктор иванович
Смерть
28.09.2005
ГУБАШЕВО