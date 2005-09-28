камаева (Гордеева) валентина ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикамаева (Гордеева) валентина ивановна

камаева (Гордеева) валентина ивановна

avatar

Место рождения

НИКИТИНО

Дата рождения

25.10.1936

Дата смерти

28.09.2005

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1936

Отец: Гордеев Иван Васильевич

Мать: Гордеева Александра Даниловна

НИКИТИНО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев виктор иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев виктор иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев виктор иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев виктор иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев виктор иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: иван

Отец ребёнка: Камаев виктор иванович

Смерть
28.09.2005
ГУБАШЕВО
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close