Филькина (Кавкаева) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филькина (Кавкаева) Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1904

Дата смерти

21.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1904

Отец: Кавкаев тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1936

Сын: Петр Филькин

Отец ребёнка: Филькин Василий Семенович

Губашево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев николай

Отец ребёнка: Камаев Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учаева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Филькин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канавцова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Филькин Василий Семенович

Смерть
21.05.1989
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