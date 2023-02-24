Филькина (Кавкаева) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1904
Дата смерти21.05.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1904
Отец: Кавкаев тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1936
Сын: Петр Филькин
Отец ребёнка: Филькин Василий Семенович
Губашево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев николай
Отец ребёнка: Камаев Артем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камаев Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камаев Артем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учаева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Филькин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канавцова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Филькин Василий Семенович
Смерть
21.05.1989