Камаев Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев николай

Мать ребёнка: Филькина Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филькина Прасковья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филькина Прасковья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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