канавцова (Филькина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канавцов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канавцов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канавцов валерий
Отец ребёнка: Канавцов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канавцов Владимир
Смерть
Неизвестно