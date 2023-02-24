канавцова (Филькина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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канавцова (Филькина) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филькин Василий Семенович

Мать: Филькина Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канавцов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канавцов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канавцов валерий

Отец ребёнка: Канавцов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канавцов Владимир

Смерть
Неизвестно
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