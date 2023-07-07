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Митичкин Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1969

Отец: Митичкин Анатолий Николаевич

Мать: Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митичкина (Евдокимова) Елена Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.05.1990

Жена: Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.09.1991

Дочь: Батакова (Митичкина) Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1993

Дочь: Рыбкина (Митичкина) Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна

Развод
22.07.1999

Жена: Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митичкина (Евдокимова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
02.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митичкина (Евдокимова) Елена Владимировна

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