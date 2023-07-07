Митичкин Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.05.1990
Рождение ребёнка
07.09.1991
Рождение ребёнка
15.06.1993
Развод
22.07.1999
Рождение ребёнка
02.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митичкина (Евдокимова) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
02.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митичкина (Евдокимова) Елена Владимировна