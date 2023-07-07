Батакова (Митичкина) Маргарита Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батакова (Митичкина) Маргарита Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1991

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1991

Отец: Митичкин Владимир Анатольевич

Мать: Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
21.06.2013

Муж: Батаков Александр Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батаков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батаков Александр Сергеевич

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