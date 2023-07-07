Батакова (Митичкина) Маргарита Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1991
Место жительства
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
21.06.2013
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батаков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батаков Александр Сергеевич