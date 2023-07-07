Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970

Отец: Сигалаев Алексей Арсентьевич

Мать: Сигалаева (Киряшкина) Людмила Павловна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.05.1990

Муж: Митичкин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
07.09.1991

Дочь: Батакова (Митичкина) Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Митичкин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
15.06.1993

Дочь: Рыбкина (Митичкина) Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Митичкин Владимир Анатольевич

Развод
22.07.1999

Муж: Митичкин Владимир Анатольевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.2003

Дочь: Белозёрова (Белозёрова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Белозёров Егор Юрьевич

Рождение ребёнка
26.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глаголев Денис

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