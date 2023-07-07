Митичкина (Сигалаева) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.05.1990
Рождение ребёнка
07.09.1991
Дочь: Батакова (Митичкина) Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Митичкин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
15.06.1993
Дочь: Рыбкина (Митичкина) Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Митичкин Владимир Анатольевич
Развод
22.07.1999
Рождение ребёнка
21.09.2003
Дочь: Белозёрова (Белозёрова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Белозёров Егор Юрьевич
Рождение ребёнка
26.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глаголев Денис