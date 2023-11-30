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Батаков Александр Сергеевич

Место рождения

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

06.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1990

Отец: Батаков Сергей Николаевич

Мать: Батакова Антонина Николаевна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
21.06.2013

Жена: Батакова Маргарита Владимировна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батакова Маргарита Владимировна

Рождение ребёнка
15.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батакова Маргарита Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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