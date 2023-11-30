Батаков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1990
Бракосочетание
21.06.2013
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батакова Маргарита Владимировна
Рождение ребёнка
15.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батакова Маргарита Владимировна
Место жительства
Неизвестно