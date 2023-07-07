Батакова (Курзина) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батакова (Курзина) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1985

Дочь: Наумова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Батаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1990

Сын: Батаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Батаков Сергей Николаевич

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаков Сергей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)