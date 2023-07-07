Батакова (Курзина) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1985
Дочь: Наумова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Батаков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1990
Сын: Батаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Батаков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно