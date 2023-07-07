Митичкин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1951
Отец: Митичкин Николай
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митичкина) Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1969
Сын: Митичкин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна