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Митичкин Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1951

Отец: Митичкин Николай

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митичкина) Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1969

Сын: Митичкин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна

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