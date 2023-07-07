Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951

Отец: Варфоломеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митичкина) Мария

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Митичкин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митичкина) Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Митичкин Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митичкин Анатолий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1969

Сын: Митичкин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Митичкин Анатолий Николаевич

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