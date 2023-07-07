Митичкина (Варфоломеева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951
Отец: Варфоломеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митичкина) Мария
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митичкина) Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Митичкин Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1969
Сын: Митичкин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Митичкин Анатолий Николаевич