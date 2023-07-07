Митичкина (Евдокимова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митичкин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
02.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митичкин Владимир Анатольевич