Курожко (Курень) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1935
Дата смерти07.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курожко Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курожко Леонид Николаевич
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
07.03.2015