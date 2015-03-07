Курожко (Курень) Анастасия Николаевна 07.06.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курожко (Курень) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1935

Дата смерти

07.03.2015

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935

Отец: Курень Николай Семёнович

Мать: Курень (Можейко) Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курожко Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курожко Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курожко Леонид Николаевич

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
07.03.2015

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