Курень Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности