Курень Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курень Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1958

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1958

Отец: Курень Николай Семёнович

Мать: Курень Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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