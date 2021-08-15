Курень Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1953
Дата смерти15.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.2021