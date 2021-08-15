Курень Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курень Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1953

Дата смерти

15.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1953

Отец: Курень Николай Семёнович

Мать: Курень Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.2021

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