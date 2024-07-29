Репина (Курень) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репин Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1979
Дочь: Репина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Репин Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репин Николай Александрович