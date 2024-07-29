Репина (Курень) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРепина (Курень) Галина Николаевна

Репина (Курень) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1956

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956

Отец: Курень Николай Семёнович

Мать: Курень Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Николай Александрович

Рождение ребёнка
25.10.1979

Дочь: Репина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Репин Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Николай Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.