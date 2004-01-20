Курожко Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1933
Дата смерти20.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курожко (Курень) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курожко (Курень) Анастасия Николаевна
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
20.01.2004