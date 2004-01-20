Курожко Леонид Николаевич 09.11.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКурожко Леонид Николаевич

Курожко Леонид Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1933

Дата смерти

20.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1933

Отец: Курожко Николай Иванович

Мать: Курожко (Жевняк) Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курожко (Курень) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курожко (Курень) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
14.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курожко (Курень) Анастасия Николаевна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
20.01.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.