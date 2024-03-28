Буянов Степан Демин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Устиновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Буянов Константин Степанович
Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Устиновна
Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Буянова) Марина Демина Степановна
Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Захаровна
Рождение ребёнка
24.05.1879
Дочь: (Буянова) Феодосья Демина Степановна
Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Захаровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Буянов Николай Демин Степанович
Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Захаровна
Смерть
1896