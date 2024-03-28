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Буянов Степан Демин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Буянов Иван Демкин Дементьевич

Мать: Буянова Марфа Демина Максимовна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Буянов Егор Степанович

Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Устиновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Буянов Константин Степанович

Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Устиновна

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Буянова) Марина Демина Степановна

Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Захаровна

Рождение ребёнка
24.05.1879

Дочь: (Буянова) Феодосья Демина Степановна

Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Захаровна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Буянов Николай Демин Степанович

Мать ребёнка: Буянова Прасковья Демина Захаровна

Смерть
1896

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