Буянова Прасковья Демина Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти23.04.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Буянов Константин Степанович
Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович
Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.04.1871