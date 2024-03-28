Буянова Прасковья Демина Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Прасковья Демина Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

23.04.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865

Сын: Буянов Егор Степанович

Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Буянов Константин Степанович

Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.04.1871

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