Буянов Иван Демкин Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Буянов Степан Демин Иванович
Мать ребёнка: Буянова Марфа Демина Максимовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Маркина (Буянова) Агафья Демина Ивановна
Мать ребёнка: Буянова Марфа Демина Максимовна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Сошникова (Буянова) Матрона Демина Ивановна
Мать ребёнка: Буянова Марфа Демина Максимовна