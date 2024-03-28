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Буянов Иван Демкин Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846

Сын: Буянов Степан Демин Иванович

Мать ребёнка: Буянова Марфа Демина Максимовна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Маркина (Буянова) Агафья Демина Ивановна

Мать ребёнка: Буянова Марфа Демина Максимовна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Сошникова (Буянова) Матрона Демина Ивановна

Мать ребёнка: Буянова Марфа Демина Максимовна

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