Буянов Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти16.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Петр Егорович
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Буянова) Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Буянов Иван Егорович
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Буянова) Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
Около 07.12.1892
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Буянов Александр Егорович
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
12.07.1901
Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Смерть
16.04.1917