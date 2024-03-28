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Буянов Егор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

16.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Буянов Степан Демин Иванович

Мать: Буянова Прасковья Демина Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Петр Егорович

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Буянова) Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Буянов Иван Егорович

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Буянова) Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
Около 07.12.1892

Сын: Буянов Даниил Егорович

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Буянов Антон Егорович

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Буянов Александр Егорович

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Буянов Гавриил Егорович

Мать ребёнка: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Смерть
16.04.1917

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