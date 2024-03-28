Буянова Прасковья Демина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Буянова) Марина Демина Степановна
Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1879
Дочь: (Буянова) Феодосья Демина Степановна
Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Буянов Николай Демин Степанович
Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович
Смерть
Неизвестно