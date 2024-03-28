Буянова Прасковья Демина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуянова Прасковья Демина Захаровна

Буянова Прасковья Демина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Буянова) Марина Демина Степановна

Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1879

Дочь: (Буянова) Феодосья Демина Степановна

Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Буянов Николай Демин Степанович

Отец ребёнка: Буянов Степан Демин Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.