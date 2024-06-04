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Наймушина Марфа Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Матвей Трефилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Наймушин Миней Матвеев

Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Наймушина) Анна Матвеева

Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Наймушина) Мартемьяна Матвеева

Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: (Наймушина) Ксения Матвеева

Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Наймушин Никифор Матвеев

Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1821

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