Наймушина Марфа Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Наймушина) Анна Матвеева
Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Наймушина) Мартемьяна Матвеева
Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: (Наймушина) Ксения Матвеева
Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Наймушин Матвей Трефилов
Смерть
После 1821