(Наймушина) Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Наймушин Матфей Трефилов
Мать: Наймушина Марфа Ермилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821