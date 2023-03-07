(Наймушина) Ксения Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наймушина) Ксения Матвеева

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Наймушин Матфей Трефилов

Мать: Наймушина Марфа Ермилова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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