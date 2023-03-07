Наймушин Никифор Матвеев
Место рожденияпоч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Наймушин Матфей Трефилов
Мать: Наймушина Марфа Ермилова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Наймушина Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Феодосия Никифорова
Мать ребёнка: Наймушина Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Наймушина Пелагея Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848