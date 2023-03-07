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Наймушин Никифор Матвеев

Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Наймушин Матфей Трефилов

Мать: Наймушина Марфа Ермилова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Наймушина Пелагея Семенова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Феодосия Никифорова

Мать ребёнка: Наймушина Пелагея Семенова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Наймушин Семен Никифоров

Мать ребёнка: Наймушина Пелагея Семенова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Пелагея Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1848
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