Наймушин Миней Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Наймушин Матфей Трефилов
Мать: Наймушина Марфа Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Анастасия Минеева
Мать ребёнка: Наймушина Матрона Васильева
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Наймушина Матрона Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848