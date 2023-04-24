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Наймушин Миней Матвеев

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Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Наймушин Матфей Трефилов

Мать: Наймушина Марфа Ермилова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анастасия Минеева

Мать ребёнка: Наймушина Матрона Васильева

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Наймушин Ларион Минеев

Мать ребёнка: Наймушина Матрона Васильева

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Матрона Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1848
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