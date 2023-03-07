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Наймушина Матрона Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анастасия Минеева

Отец ребёнка: Наймушин Миней Матвеев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Наймушин Ларион Минеев

Отец ребёнка: Наймушин Миней Матвеев

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Миней Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1848
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