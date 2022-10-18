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Горбунов Николай Саввич

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Горбунов Савва Алексеевич

Мать: Горбунова Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1844

Жена: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Горбунова (Горбунова) Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Прилучная (Горбунова) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Горбунова (Горбунова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Горбунова (Горбунова) Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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