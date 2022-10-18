Горбунов Николай Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Горбунова (Горбунова) Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Прилучная (Горбунова) Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Горбунова (Горбунова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Горбунова (Горбунова) Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно