Горбунов Савва Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1772 ст.
Отец: Горбунов Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анна Саввична
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Надежда Саввична
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Федора Саввична
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно