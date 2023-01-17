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Горбунов Савва Алексеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.12.1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1772 ст.

Отец: Горбунов Алексей Иванович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анна Саввична

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Горбунов Николай Саввич

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1818

Жена: Горбунова Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Горбунов Ларион Саввич

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Горбунов Захарий Саввич

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Горбунов Савватий Саввич

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Надежда Саввична

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Федора Саввична

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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