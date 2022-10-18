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ГлавнаяЛюдиГорбунова Параскева Петровна

Горбунова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1818

Муж: Горбунов Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Горбунов Николай Саввич

Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Горбунов Ларион Саввич

Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Горбунов Захарий Саввич

Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Горбунов Савватий Саввич

Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Горбунова) Надежда Саввична

Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Горбунова) Федора Саввична

Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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