Горбунова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Горбунова) Надежда Саввична
Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Горбунова) Федора Саввична
Отец ребёнка: Горбунов Савва Алексеевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно