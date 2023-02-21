Прилучная Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти05.06.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1870 ст.
Сын: Прилучный Андриан Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Бракосочетание
До 1870
Рождение ребёнка
09.09.1871 ст.
Дочь: Надежда Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.01.1875 ст.
Сын: Прилучный Павел Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.
Дочь: Прилучная Анна Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.11.1879 ст.
Сын: Прилучный Михаил Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Смерть
05.06.1885 ст.