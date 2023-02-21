Прилучная Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Параскева Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

05.06.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1870 ст.

Сын: Прилучный Андриан Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1870

Муж: Прилучный Герман Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.09.1871 ст.

Дочь: Надежда Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.01.1875 ст.

Сын: Прилучный Павел Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.

Дочь: Прилучная Анна Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1879 ст.

Сын: Прилучный Михаил Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
05.06.1885 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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