Прилучный Михаил Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучный Михаил Германович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.11.1879 ст.

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879 ст.

Отец: Прилучный Герман Леонтьевич

Мать: Прилучная Параскева Николаевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
08.11.1879 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Прилучный Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Бракосочетание
До 1912

Жена: Прилучная Мария Андреевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Третьякова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Прилучный Александр Михайлович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Место жительства
1940
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Смерть
До 1941
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
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