Прилучный Михаил Германович
Место рождения
Дата рождения07.11.1879 ст.
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879 ст.
Крещение
08.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Прилучный Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна
д. Подгорье
Бракосочетание
До 1912
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Третьякова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Прилучный Александр Михайлович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Андреевна
д. Подгорье
Место жительства
1940
д. Подгорье
Смерть
До 1941
д. Подгорье