Третьякова (Прилучная) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кучеров Альберт Сергеевич
Отец ребёнка: Кучеров Сергей
Бракосочетание
До 1940
Муж: Кучеров Сергей
Место жительства
Между 1941 и 1945
Бракосочетание
После 1945
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Третьяков Григорий Яковлевич
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно