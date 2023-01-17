Третьякова (Прилучная) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Прилучная) Анна Михайловна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Прилучный Михаил Германович

Мать: Прилучная Мария Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кучеров Альберт Сергеевич

Отец ребёнка: Кучеров Сергей

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
До 1940

Муж: Кучеров Сергей

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
Между 1941 и 1945
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
После 1945

Муж: Третьяков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Третьяков Григорий Яковлевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1960
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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