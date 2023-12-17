Прилучная Ариадна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Ариадна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Прилучный Михаил Германович

Рождение ребёнка
17.07.1910 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Прилучный Михаил Германович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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