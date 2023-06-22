Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1844

Муж: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Горбунова (Горбунова) Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Прилучная (Горбунова) Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Горбунова (Горбунова) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Горбунова (Горбунова) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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