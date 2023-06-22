Горбунова Авдотья (Евдокия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Горбунова (Горбунова) Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Прилучная (Горбунова) Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Горбунова (Горбунова) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Горбунова (Горбунова) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно