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Скворцова (Гусева) Анна Васильева

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

18.06.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1896 ст.

Отец: Василий Михайлов

Мать: Агриппина Иоаннова

Родители: проживающий в деревне Евсяково бессрочно отпускной Виленского полка Василий Михайлов и законная жена его Агриппина Иоаннова, оба православного вероисповедания
Крещение
19.06.1896 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: крестьянская девица той же деревни (Евсяково) Александра Михайлова
Бракосочетание
07.02.1918 ст.

Муж: Скворцов Алексей Павлов

Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Евсяково гражданин Алексей Павлов Скворцов, вероисповедания правос... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1918 ст.

Дочь: (Скворцова) Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Павлов

Родители: деревни Евсяково гражданин Алексей Павлов Скворцов и законная его жена Анна Васильева, оба православные
Смерть
Неизвестно

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