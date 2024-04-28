Скворцова (Гусева) Анна Васильева
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения18.06.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1896 ст.
Отец: Василий Михайлов
Мать: Агриппина Иоаннова
Родители: проживающий в деревне Евсяково бессрочно отпускной Виленского полка Василий Михайлов и законная жена его Агриппина Иоаннова, оба православного вероисповедания
Крещение
19.06.1896 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: крестьянская девица той же деревни (Евсяково) Александра Михайлова
Бракосочетание
07.02.1918 ст.
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Евсяково гражданин Алексей Павлов Скворцов, вероисповедания правос... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1918 ст.
Дочь: (Скворцова) Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Скворцов Алексей Павлов
Родители: деревни Евсяково гражданин Алексей Павлов Скворцов и законная его жена Анна Васильева, оба православные
Смерть
Неизвестно