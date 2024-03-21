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(Скворцова) Елизавета Алексеева

Место рождения

Костромская губерния, Чухлоомский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

19.12.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918 ст.

Отец: Скворцов Алексей Павлов

Мать: Скворцова (Гусева) Анна Васильева

Родители: деревни Евсяково гражданин Алексей Павлов Скворцов и законная его жена Анна Васильева, оба православные
Крещение
20.12.1918 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) Валентин Феодоров Гусев и девица Мария Павлова Скворцова
Смерть
Неизвестно

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