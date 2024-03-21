(Скворцова) Елизавета Алексеева
Место рожденияКостромская губерния, Чухлоомский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения19.12.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918 ст.
Родители: деревни Евсяково гражданин Алексей Павлов Скворцов и законная его жена Анна Васильева, оба православные
Крещение
20.12.1918 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) Валентин Феодоров Гусев и девица Мария Павлова Скворцова
Смерть
Неизвестно