Агриппина Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1896 ст.

Дочь: Скворцова (Гусева) Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Родители: проживающий в деревне Евсяково бессрочно отпускной Виленского полка Василий Михайлов и законная жена его Агриппина Иоаннова, оба православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно

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