Василий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1896 ст.
Дочь: Скворцова (Гусева) Анна Васильева
Мать ребёнка: Агриппина Иоаннова
Родители: проживающий в деревне Евсяково бессрочно отпускной Виленского полка Василий Михайлов и законная жена его Агриппина Иоаннова, оба православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно