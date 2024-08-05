Россихина Агрофена Назаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Россихина) Анна Минеевна
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Родионова (Россихина) Василиса Минеевна
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Россихина Матрона Минеевна
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шельпякова (Росихина) Марфа Минеевна
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
ГАСО, 24-25-330-14л
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Торопова (Росихина) Анисья Минеевна
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
Гасо24-25-330-14л
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Россихин Миней Ефимович
ГАСО, 24-25-330, 13об
Смерть
Неизвестно