Родионова (Россихина) Василиса Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Россихина) Василиса Минеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Россихин Миней Ефимович

Мать: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Родионова) Александра Фоминична

Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Родионова) Варвара Фоминична

Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Родионов Антон Фомич

Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1826

Сын: Родионов Феклист Фомич

Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Родионов Иов Фомич

Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варенцова (Родионова) Анна Фоминична

Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1839

Сын: Родионов Демид Фомич

Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-106об
Смерть
Неизвестно

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