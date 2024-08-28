Родионова (Россихина) Василиса Минеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Родионова) Александра Фоминична
Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Родионова) Варвара Фоминична
Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1824
Сын: Родионов Антон Фомич
Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1831
Сын: Родионов Иов Фомич
Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варенцова (Родионова) Анна Фоминична
Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1839
Сын: Родионов Демид Фомич
Отец ребёнка: Родионов Фома Родионович
ГАСО, 179-1-213-106об
Смерть
Неизвестно