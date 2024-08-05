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Россихин Миней Ефимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Росихин Ефим Филипович Леонтьев

Мать: Россихина (Шутова) Евдокия Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Россихина Агрофена Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Россихин Петр Минеевич

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Россихина) Анна Минеевна

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Родионова (Россихина) Василиса Минеевна

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Россихина Матрона Минеевна

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Шельпякова (Росихина) Марфа Минеевна

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-14л
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Торопова (Росихина) Анисья Минеевна

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Гасо24-25-330-14л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Росихин Антон Минеевич

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Росихин Иван Минеевич

Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13об
Смерть
После 1834

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