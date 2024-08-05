Россихин Миней Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Россихина) Анна Минеевна
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Родионова (Россихина) Василиса Минеевна
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Россихина Матрона Минеевна
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шельпякова (Росихина) Марфа Минеевна
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
ГАСО, 24-25-330-14л
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Торопова (Росихина) Анисья Минеевна
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
Гасо24-25-330-14л
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Россихина Агрофена Назаровна
ГАСО, 24-25-330, 13об
Смерть
После 1834