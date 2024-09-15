Росихин Антон Минеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
ГАСО, 24-25-330, 13об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Россихина Марья
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Росихина) Каптелина Антоновна
Мать ребёнка: Россихина Марья
ГАСО, 179-1-213-105л
Бракосочетание
02.10.1850 ст.
ГАСО, 179-1-213-105л
Смерть
1854
ГАСО, 179-1-213-104об