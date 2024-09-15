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Росихин Антон Минеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Россихин Миней Ефимович

Мать: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Россихина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Росихина) Каптелина Антоновна

Мать ребёнка: Россихина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-105л
Бракосочетание
02.10.1850 ст.

Жена: Россихина Анна Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-105л
Смерть
1854
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-104об

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